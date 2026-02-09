SICILIA: MORTE ZICHICHI: GIAMBONA “SCOMPARSA CHE LASCIA UN VUOTO PROFONDO”

PALERMO (9 febbraio 2026) – “Con la scomparsa di Antonino Zichichi, venuto a mancare oggi a 96 anni, l’Italia e la Sicilia perdono uno dei più grandi scienziati del nostro tempo”.

Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars.

“Fisico di fama mondiale e straordinario divulgatore – aggiunge – ha contribuito in modo decisivo alla crescita della cultura scientifica, portando il nome della Sicilia nel mondo. Alla famiglia e alla comunità scientifica il mio più sentito cordoglio”.

