SICILIA: EMERGENZA IDROGEOLOGICA. GIAMBONA “REGIONE NON SCARICHI RESPONSABILITÀ SU AMMINISTRATORI LOCALI”

PALERMO (29 gennaio 2026) – “In queste ore sembrerebbe insinuarsi la ricerca di una responsabilità degli amministratori locali rispetto a quanto è accaduto e sta accadendo a Niscemi. Se così fosse, si tratterebbe di una impostazione profondamente sbagliata”. Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Non è questo il tempo di stabilire responsabilità – prosegue Giambona – ma di garantire il massimo sostegno istituzionale, il recupero delle risorse necessarie e la piena vicinanza ai territori. Un atteggiamento diverso rischierebbe di apparire irresponsabile, soprattutto da parte di chi ricopre ruoli di governo”.

“A livello regionale – aggiunge – non si può pensare che amministratori locali, che molto spesso si trovano a operare a mani nude, con poco personale e dopo anni di tagli, possano essere chiamati a rispondere di tutto. Anche perché la Regione e chi la rappresenta non potevano non essere a conoscenza della gravità del rischio di quell’area, alla luce dei precedenti eventi franosi, già verificatisi nel 1997 e anche prima”.

“In momenti come questi – conclude Giambona – servono responsabilità condivise e collaborazione istituzionale, non polemiche che non aiutano le comunità colpite”.

Advertisement

Advertisement

Visite: 53