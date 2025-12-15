Sicilia. Antonio De Luca (M5S) al governo: “La finanziaria non è lo strumento per farvi i fatti vostri, o la cambiate o vi finirà male”

Palermo, 15/12/2025. “Volete capirlo o no che la finanziaria non è lo strumento per farvi i fatti vostri? Spero che questa notte vi porti consiglio e la cambiate, oppure vi finirà peggio che in occasione delle variazioni di bilancio, i cui segni portate ancora addosso”.

Lo ha detto il capogruppo del M5S al governo in occasione della discussione generale della legge di stabilità appena approdata a Sala d’Ercole.

“Il maxi fondo che volete istituire per accontentare i desideri dei deputati di maggioranza e consentirgli di fare quello che vogliono – ha detto il capogruppo M5S – lo ostacoleremo in tutti i modi, inoltre chiederemo il voto segreto per tutte le norme. Avete sempre fatto finanziare pessime, ma ora vi siete superati. Cercate almeno di sembrare seri, ma nemmeno quello riuscite a fare”.

“Questa legge – ha aggiunto De Luca – è un’accozzaglia di articoli scollegati l’uno dall’altro, senza visione e prospettive e piena di norme ridicole, ad esempio quella sulle liste d’attesa, norma che non si cura minimamente di accorciare i tempi di attesa o di implementare visite ed esami, ma che punta solo a monitorare i ritardi, dimostrando chiaramente che il governo non conosce nemmeno le vere dimensioni del problema”.

“Ridicolo – ha aggiunto De Luca – aumentare, anche giustamente, le ore agli ex Pip, fregandosene però completamente delle 15 mila famiglie dei contrattisti degli Enti locali che tengono in piedi l’attività dei Comuni”.

