Si aggiungono nuove repliche a Palermo per Notre Dame De Paris: alle date già annunciate (dal 24 al 30 agosto) si aggiungono i nuovi appuntamenti (dall’1 al 6 settembre)

Notre Dame De Paris l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tra meno di un mese tornerà nei teatri italiani con 250.000 biglietti già venduti, duplicando le vendite rispetto a quanto annunciato a dicembre 2025. Oltre alle date precedentemente comunicate, si sono aggiunte nuove repliche nelle città di Pesaro, Montichiari, Palermo, Parma, Bari, e Milano, città dove il tour inizierà il 26 febbraio e tornerà a far tappa nel mese di giugno al teatro Arcimboldi. Al Teatro di Verdura di Palermo, alle date già annunciate (dal 24 al 30 agosto), si aggiungono nuovi appuntamenti (dall’1 al 6 settembre). Ad ottobre è previsto il ritorno in Sicilia, al Palarescifina di Messina, dal 22 al 25. I biglietti per le nuove date palermitane sono già disponibili online e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 6 febbraio 2026 dalle ore 11:00. Gli appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management.

Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, NOTRE DAME DE PARIS nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Fin dalla prima messa in scena, NOTRE DAME DE PARIS ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare e una delle opere più longeve della cultura italiana, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori. La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.

A rendere l’opera senza tempo contribuiscono anche la danza, che fonde balletto classico e breakdance, e la musica, composta da brani diventati vere hit indipendenti dallo spettacolo. Questa combinazione crea una forma di opera popolare contemporanea, che unisce la tradizione europea del dramma in musica alle tecniche moderne dei concerti e delle grandi produzioni live.

La versione italiana ha debuttato nel 2002, prodotta da David Zard, figura chiave dello spettacolo dal vivo in Italia che, riconoscendo l’assenza di teatri adatti a un allestimento così innovativo, fece costruire appositamente il GranTeatro di Roma, scelta coraggiosa che segnò una svolta storica. Considerato un vero cult del teatro musicale, NOTRE DAME DE PARIS ha superato per presenze molti grandi concerti rock e pop, è stato tradotto in 9 lingue, portato in scena in 20 Paesi, con oltre 5.650 spettacoli e 18 milioni di spettatori nel mondo. In oltre vent’anni in Italia ha toccato 49 città, con 181 tappe e 1.548 repliche.

La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, partirà dal 26 febbraio 2026 da Milano e tra le tante città arriverà anche all’Arena di Verona, luogo in cui Notre Dame de Paris ha radici profonde, e nel corso della tournée farà tappa anche a Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludersi il 6 gennaio 2027 a Roma.

Advertisement

Advertisement

Visite: 120