Servizio Idrico Integrato: grande adesione al primo Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori siciliani.

“Uniti per rafforzare il servizio pubblico e tutelare i cittadini”

Si è svolto oggi, con un ampissimo e qualificato riscontro, il primo incontro del Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori del Servizio Idrico Integrato della Regione Siciliana, promosso da AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

All’incontro hanno partecipato numerosi gestori del SII operanti sul territorio regionale, che hanno condiviso e aderito unanimemente ai temi e agli obiettivi discussi, manifestando pieno entusiasmo e disponibilità a proseguire in modo strutturato e continuativo il percorso avviato.

Il Tavolo, che si è protratto per oltre due ore di confronto intenso e altamente produttivo, ha affrontato tutti i punti all’ordine del giorno:

– criticità comuni del sistema idrico siciliano,

– opportunità di cooperazione tra gestori,

– economie di scala,

– condivisione di competenze, servizi e know-how,

– digitalizzazione, innovazione e buone pratiche,

– rafforzamento del servizio pubblico a tutela dei cittadini.

Nel corso del confronto, ogni gestore ha portato la propria esperienza, mettendola a disposizione degli altri partecipanti in un clima di collaborazione concreta e costruttiva, segnando un cambio di passo nel modo di affrontare le sfide del settore idrico in Sicilia.

Diversi gestori impossibilitati a partecipare per impegni già assunti hanno comunque contattato gli organizzatori confermando la piena adesione al Tavolo e la volontà di farne parte attivamente nei prossimi incontri.

Al Tavolo erano stati invitati anche il Presidente della Regione Siciliana, On.le Renato Schifani, e l’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, On.le Francesco Colianni, a testimonianza della chiara volontà di costruire un percorso di collaborazione istituzionale leale e condivisa, nel segno dell’unità di intenti tra gestori e Regione.

La dichiarazione della Presidente, Dott.ssa Danila Nobile: «Sono profondamente soddisfatta e orgogliosa dell’esito di questo primo Tavolo Tecnico. Oggi i gestori del servizio idrico siciliano hanno dimostrato che, quando si lavora con spirito pubblico e visione comune, è possibile superare logiche frammentate e mettere al centro un unico obiettivo: garantire ai cittadini un servizio idrico più efficiente, trasparente e sostenibile.

Da questo momento in poi, i gestori del SII in Sicilia lavoreranno in modo coordinato, leale e costruttivo, condividendo competenze e soluzioni. È un passaggio storico che rafforza il servizio pubblico e dà un segnale chiaro: l’acqua è un bene comune e va gestita con responsabilità, competenza e unità.»

La Dichiarazione del Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino: «Il Tavolo Tecnico Permanente rappresenta uno strumento concreto e operativo per affrontare in modo strutturato le criticità del servizio idrico in Sicilia. Il confronto diretto tra gestori, basato sulla condivisione delle esperienze e delle soluzioni già sperimentate sul campo, consentirà di migliorare l’efficienza gestionale, ottimizzare le risorse e innalzare la qualità del servizio reso ai cittadini. La partecipazione ampia e convinta registrata oggi dimostra che il sistema è maturo per lavorare in modo coordinato e responsabile a favore di una visione comune del servizio pubblico.»

Il Tavolo Tecnico Permanente proseguirà i propri lavori con incontri periodici e gruppi tematici operativi, ponendosi come strumento stabile di cooperazione tra i gestori del servizio idrico integrato siciliano, a garanzia dell’interesse pubblico e dei diritti dei cittadini.

