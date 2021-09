Serie D- Girone I eppur si muove!

Finalmente questa settimana la LND diramerà i 9 gironi del Campionato di Serie D. L’appuntamento è fissato Martedi 7 Settembre alle ore 13:00 con la diretta live sui canali social della LND.

Quella appena passata è stata un’estate all’insegna dell’incertezza, iniziata con le attese sentenze del calcio scommesse che alla fine hanno visto punite le soli due compagini di Troina e Rotonda, terminata con il ricorso di Chievo e Sambenedettese per approdare in serie D, ricorso che al netto di eventuali sorprese è stato respinto.

Proviamo a fare quindi un po’ di chiarezza sul fronte girone, cercando di creare il girone I in base a quelli che sono criteri territoriali sia in materia di spostamenti, che in materia di eventuali scelte di ordine pubblico.

Sicure di un posto in questo girone, il più a Sud della nostra penisola sono certamente le squadre siciliane, Sancataldese, Troina, Licata, Trapani, Sant’Agata di Militello, F.C.Messina, Giarre, Biancavilla, Paterno, Acireale.

Subito dopo le siciliane sono le calabresi ad avere la certezza del posto in tale girone, cinque le società ai blocchi di partenza, Rende, Cittanovese, Castrovillari, San Luca e Lamezia.

Fino a questo momento sono dunque 15 le squadre conteggiate e valutate per la composizione del girone I, girone che dovrebbe essere composto da 18 squadre, quali saranno le 3 squadre Lucane-Campane che completeranno questa Poule? Tra tifosi e dirigenze dell’intero Sud Italia è questo l’argomento principale di discussione in questi giorni.

Quasi certa la presenza di una Lucana, il Rotonda, che però potrebbe essere spostata nel girone “Pugliese” si aspettano le due/tre campane, che per fascino, blasone, distanza ed esperienza saranno sicuramente le outsider del girone.

I primi rumors raccontano di 3 società del “Salernitano” pronte e addirittura in pressing per entrare nel girone I, stiamo parlando di Cavese, Gelbison e Santa Maria Cilento.

Un’ultima riflessione sulla quantità di squadre che approderanno nei diversi gironi, è ormai noto che almeno due gironi se non addirittura tre saranno composti da 20 squadre, e la possibilità che quello I sia uno dei gironi prescelti è più alta di quanto si possa pensare. Questa novità andrebbe contro alcuni paletti della lega che ha da sempre “aiutato” le squadre isolane quali Sicilia e Sardegna nella divisione e composizione degli accoppiamenti, soprattutto in questa era post covid il quale ha visto le società “dissanguarsi” per portare avanti una passione e un impegno con comunità e tifosi senza introiti di botteghino e sponsor.

Portici, Nocerina e Aversa Normanna aspettano, lo stretto di Messina non è mai stato cosi vicino.

Ricordiamo inoltre l’appuntamento di Domenica 12 Settembre che darà il via tramite la Coppa Italia a questa entusiasmante stagione, stagione che inizierà col le gare di campionato il 19 Settembre.

Flavio Bellomo

Visite: 103