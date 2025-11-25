Storie correlate

Neglia Collage SERR 2025

Enna: sensibilizzazione sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche alla Scuola Neglia-Savarese

Riccardo Novembre 25, 2025 0

IC De Amicis Enna vince fase nazionale del Concorso Testimoni dei Diritti

Riccardo Novembre 22, 2025 0
yoga bambini

IC De Amicis: al via corso Yoga per bambini

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Ultime notizie

Violenza di genere e diritti negati in Africa è ancora una realtà strutturale

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Edilizia siciliana, la denuncia del segretario generale della Feneal Uil Pasquale De Vardo: “Troppi annunci per nulla: infrastrutture ferme, sviluppo bloccato ed emergenza sicurezza”

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Elodie infiamma Messina: sold out al Palarescifina e stasera si replica

Riccardo Novembre 25, 2025 0

Violenza di Genere, Ternullo (FI): «Non è destino, lo Stato deve essere accanto alle donne con azioni concrete e quotidiane»

Riccardo Novembre 25, 2025 0