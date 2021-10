Il comune di Gallodoro in provincia di Messina che con i suoi appena

381 residenti è fra i più piccoli della Sicilia, non ha più un asilo e

i sei piccoli alunni del paese sono costretti a recarsi nella scuola

più vicina, nel comune di Mongiuffi. Per alcuni di loro, le cui

famiglie non hanno un mezzo di spostamento proprio, questo significa

il rischio di “rimanere esclusi dal primo importante passo nel

percorso di formazione ed istruzione”.

A segnalarlo è Danilo Lo Giudice che ha presentato una interrogazione

urgente al Presidente della Regione e all’Assessore all’istruzione per

segnalare la situazione.

“Dopo un primo nulla osta per la deroga al numero minimo di studenti

(otto, ndr) e persino dopo la nomina dell’insegnante, tale deroga è

stata cancellata e le porte del piccolo asilo sono rimaste chiuse

creando un grave disagio alle famiglie e ai bambini.”

Il deputato regionale di Sicilia Vera sottolinea che durante l’estate

al Sindaco Alfio Currenti “erano state fornite assicurazioni circa

l’attivazione dell’asilo, tanto che erano stati predisposti tutti gli

atti amministrativi per la disponibilità dei locali comunali.”

Nella sua interrogazione, Lo Giudice chiede quindi a Musumeci e

Lagalla “quali provvedimenti intendano adottare perché ai bambini di

Gallodoro sia restituita la possibilità di andare a scuola, visto che

anche da parte dell’Amministrazione erano state date ampie motivazioni

sulla necessità della deroga.”

All’appello si unisce anche il Sindaco Currenti che afferma di sperare

“una presa di coscienza da parte dell’Assessore Lagalla e del

Provveditore Ornella Riccio perché si possa riaprire la bellissima e

moderna scuola dell’infanzia del nostro paese”.

Visite: 31