“Oggi abbiamo avuto un’ulteriore conferma del buon lavoro che il Governo regionale ed in particolare il Presidente Schifani stanno facendo, ricevendo il giusto riconoscimento ed apprezzamento dei siciliani.

Il risultato del Presidente Schifani, che è anche Presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, è lo specchio di un lavoro di squadra, nel quale il nostro partito gioca un ruolo fondamentale grazie al proprio radicamento nei territori, e che ha nel Governatore l’espressione della capacità di ascolto, attenzione e azione per dare risposte concrete, coinvolgere, mettere a frutto ogni opportunità utile a far crescere la Sicilia.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia

