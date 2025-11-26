Storie correlate

Crisi idrica nel Trapanese, Sammartino ai sindaci: «Emergenza superata, puntiamo ai progetti strutturali»

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Crisi idrica. Ciminnisi (M5S): “L’acqua delle dighe sversata in mare, quella nelle nostre case continua a mancare. Schifani si sottrae alle responsabilità”

Riccardo Novembre 26, 2025 0
convenzione

𝐅𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐄𝐧𝐧𝐚 𝐞 𝐢𝐥 𝐆𝐀𝐋 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐨𝐩𝐚𝐫𝐤

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Ultime notizie

pian del lago

Cgil e Cisl sulla vertenza degli operatori di Officine del Cpa di Pian Del Lago a Caltanissetta

Riccardo Novembre 26, 2025 0
Foto Anief

Anief sulla Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026- 2027

Riccardo Novembre 26, 2025 0

CONFSALUTE SICILIA: “QUESTA MATTINA LA PROTESTA A PALERMO DELLA SPECIALISTICA CONVENZIONATA REGIONALE.

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Safina (PD): “La Regione scarica il caos idrico sui cittadini. Manovra irresponsabile”

Riccardo Novembre 26, 2025 0