Regione, ok definitivo della Giunta alle nomine dei vertici di Iacp, Consorzi universitari ed enti Parco

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Telecontact, Tesauro alla III Commissione ARS: “Servono garanzie certe su lavoro e sede a Caltanissetta”

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Safina (PD): “Schifani campione dello scaricabarile. La Sicilia è al collasso, si dimetta”

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Cgil e Cisl sulla vertenza degli operatori di Officine del Cpa di Pian Del Lago a Caltanissetta

Riccardo Novembre 26, 2025 0
Anief sulla Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026- 2027

Riccardo Novembre 26, 2025 0

CONFSALUTE SICILIA: “QUESTA MATTINA LA PROTESTA A PALERMO DELLA SPECIALISTICA CONVENZIONATA REGIONALE.

Riccardo Novembre 26, 2025 0

Safina (PD): “La Regione scarica il caos idrico sui cittadini. Manovra irresponsabile”

Riccardo Novembre 26, 2025 0