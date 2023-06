SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO LA 25ª SAGRA DELLA “VASTEDDA CU SAMMUCU”

Lungo le vie Nazionale e Umberto e piazza Matteotti, con ingresso gratuito, la due giorni di gusto, tradizioni, folklore e musica

Troina, 13 giugno 2023 – Gusto, tradizioni, folklore e musica sono gli ingredienti della 25ª edizione della sagra della “vastedda cu sammucu”, l’evento gastronomico più gustoso e atteso dell’anno che, sabato 17 e domenica 18 giugno prossimo, celebrerà la regina della tavola e della tradizione culinaria troinese.

Protagonista della kermesse che, con ingresso gratuito, si svolgerà lungo le vie Nazionale, Umberto e piazza Giacomo Matteotti, sarà infatti la deliziosa e fragrante focaccia ripiena di salame casareccio, tuma, pancetta e cosparsa di profumati fiori di sambuco, preparata con gli ingredienti tipici e genuini della cultura contadina, secondo un’antica ricetta tramandata da generazione in generazione.

Durante l’evento, che ogni anno richiama un pubblico sempre più folto, proveniente da ogni parte dell’Isola, oltre a degustare la delizia culinaria troinese all’interno degli appositi stand, turisti e visitatori, nel corso degli show cooking organizzati, avranno anche modo di assistere alla sua preparazione, realizzata con ingredienti di alta qualità e amore per la cultura culinaria locale.

Assaporare la deliziosa vastedda sarà anche un’occasione e un’esperienza unica per immergersi nelle tradizione e scoprire la ricchezza di Troina, prima capitale normanna della Sicilia e uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

Oltre alla gastronomia, la due giorni prevede infatti un denso ed eterogeneo cartellone di eventi collaterali, sia per grandi che per piccini, con sfilate folkloristiche, spettacoli comici e musica dal vivo.

Su prenotazione, sarà infatti possibile effettuare gratuitamente il tour del centro storico della città, escursioni naturalistiche sul monte Muganà, zip line su monte Muganà e trekking al tramonto sul monte San Pantheon e passeggiate someggiate con gli “asini della legalità” dell’Azienda Silvo-Pastorale del Comune di Troina.

Giochi gonfiabili e attività ricreative per bambini saranno disponibili nell’apposita area allestita in via Nuova del Carmine, mentre per gli appassionati di storia, arte e cultura sarà possibile visitare il Museo della fotografia di Robert Capa e i Musei Civici della Torre Capitania, che rimarranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 19.30.

Start sabato 17 giugno, alle ore 10.00 in via Nazionale, con l’inaugurazione della sagra, l’apertura degli stand e la sfilata dei gruppi folkloristici.

