Rinascimento, la nuova collezione Silvio Fiorello

FIRENZE. La cravatta è un accessorio senza tempo, un must per chi vuole vestire con eleganza e per chi ama un look curato.

Silvio Fiorello, che da sempre celebra la creatività attraverso disegni unici, ha annunciato il lancio della nuova Collezione “Rinascimento”, un’ode alla magnificenza e all’arte di uno dei periodi più affascinanti della storia.

Questa collezione di cravatte e pochette è stata creata con cura per catturare l’eleganza e la raffinatezza del Rinascimento.

Ogni pezzo della collezione è unico, ispirato ai capolavori e ai dettagli artistici dell’epoca, reinterpretato in chiave attuale. La collezione Rinascimento è una celebrazione del passato che aggiunge un tocco di bellezza storica allo stile contemporaneo.

Il brand, per la prima volta, veicola la moda come vero strumento di divulgazione

dell’arte: la collezione sarà accompagnata, infatti, da 8 mini-episodi in cui il Prof. Nicola Bizzi, storico e scrittore, racconta il Rinascimento e le figure principali che hanno contribuito a rendere intramontabile quell’epoca.

Un racconto che narra dettagli, figure, particolari e colori, che poi si ritrovano nelle stampe; una storia e un’epoca da scoprire, coltivare, approfondire ed infine indossare.

Silvio Fiorello, con la collezione Rinascimento, vuole unire arte, storia, cultura e maestria artigianale che sono i pilastri su cui si fonda la bellissima Italia.

Tutte le cravatte e le pochette sono realizzate sulla migliore seta duchesse 23MM, realizzati a mano nell’atelier del marchio situato in Sicilia e sono un omaggio alla tradizione italiana ed un inno alla qualità ed artigianalità.

www.silviofiorello.com

Visite: 102