Alla vigilia di Santa Rosalia ho il piacere di condividere il programma completo delle festività dei Santi Patroni.

Ringrazio Don Pietro Scardilli e il Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi con i quali abbiamo condiviso queste giornate.

Quest’anno si celebrano i 50 anni del gemellaggio e per tale occasione festeggeremo con il Sindaco e una delegazione di Lanuvio il più antico gemellaggio della storia.

Tra gli eventi in programma sono orgoglioso di annunciare l’esposizione dell’Epigrafe del ‘Gemellaggio’ del II secolo A.C che si potrà ammirare per la prima volta in Sicilia dal ritrovamento avvenuto 50 anni fa.

Un ringraziamento speciale va a tutta la mia Amministrazione, al Comitato per le feste di San Prospero e Santa Rosalia e all’Assessorato al Turismo.

Il Sindaco Salvatore La Spina

