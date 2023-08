Presentata a Taormina la “Collana Sanctorum” Spiritualità, poesia e musica

Pregevole l’appuntamento svoltosi a Taormina nell’Archivio Storico, dell’ex chiesa di S. Agostino, che ha visto la presentazione della “Collana Sanctorum”, edita da Cinemart Roma e realizzata dal poeta musicologo M° Angelo Cacciato. Diversi gli interventi ad iniziare dall’Assessore Mario Quattrocchi, che ha portato i saluti del Sindaco di Taormina Cateno De Luca, a seguire il Sindaco di Alì Natale Rao, il prof. Carlo Turchetti del Club UNESCO, che ha portato i saluti del n. h. Giuseppe Tindaro Toscano presidente del Club per l’UNESCO di Taormina, Val d’Alcantara e Val d’Agrò, di mons. Carmelo Lupò parroco di Taormina, di Salvo Zappalà presidente dell’ente Pro Loco Sicilia, infine di Domenico Interdonato presidente dell’Ucsi Sicilia ha concluso il momento dedicato ai saluti istituzionali. Il moderatore dell’evento culturale avv. Vito Livadia presidente del Collegio dei Probiviri del Club per l’UNESCO di Taormina e delegato per i diritti umani e per le Tradizioni Religiose ha aperto i lavori dando la parola a Vilma De Lazzari segretaria del Club UNESCO, la quale a nome del presidente e di tutti gli associati ha ringraziato i presenti, l’amministrazione comunale e l’arcipretura di Taormina per la perfetta sinergia che ha permesso la realizzazione dell’evento. L’avv. Livadia ha introdotto i lavori e presentato il dott. Angelo Cacciato curatore della collana Sanctorum e dei quattro libri dedicati a S. Nicola, S. Agata, S. Lucia e S. Rocco. Il Maestro Cacciato si è soffermato a chiarire il contenuto dei pregevoli libretti, che riportano i testi e le partiture e sono corredati da un supporto audio CD o pennetta Usb, interpretati da artisti, piccoli e grandi, fonte di rappresentazioni teatrali e di altre espressioni di arte figurativa. Trattasi di Poemetti Sacri in prosa, versi e musica, con melodie – a seconda i casi – della tradizione religiosa gregoriana, della musica tradizionale e/o colta e che, con immediatezza, aderisce alla situazione storico-geografica del personaggio. Infine Cacciato ha ricordato l’opera di Vittorio Viscardi, che ha curato la pre e post produzione grafica e audio della “Collana Sanctorum”. Video, poesia, musica e canto hanno arricchito le presentazioni curate dal musicologo Cacciato. S. Nicola è stato presentato all’inizio dell’evento da mons. Carmelo Lupò. S. Agata è stata presentata dal Sindaco di Alì Natale Rao che ha commissionato l’opera, mentre i canti ascoltati con degli audio sono stati interpretati dal mezzosoprano Sara Dilena e dal basso Giovanni Ciammaruconi, entrambi presenti all’evento. La prof.ssa Agata D’Angelo ricercatrice settore Etno-antropologico, ha relazionato sulla secolare storia di S. Agata, che la lega alla cittadina di Alì. Pregevole la poesia letta dalla poetessa originaria di Catania Melina Mignemi, che ha voluto dedicare a S. Agata. Le due pubblicazioni dedicate a S. Lucia e S. Rocco, quest’ultima opera commissionata da padre Vincenzo D’Arrigo parroco di Alì, sono state presentate dal moderatore avv. Vito Livadia con l’intervento del curatore Cacciato.

