Regione, Musumeci riceve vertici Ordine dei giornalisti di Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, stamane a Palazzo Orleans, Roberto Gueli e Salvino Li Castri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Il cordiale colloquio, a poco più di un mese dall’insediamento del nuovo vertice dell’Ordine regionale, oltre che per lo scambio degli auguri natalizi, è stato anche occasione per discutere della situazione di difficoltà vissuta da giornalisti ed editori nell’Isola e della incertezza nella quale vivono i tantissimi precari del mondo della informazione.

Il governatore, dal canto suo, ha ribadito l’attenzione e la vicinanza della Regione – che proprio in questi giorni ha espletato una nuova tornata di concorsi riservata ai giornalisti dell’Ufficio stampa dell’Ente – per future iniziative di collaborazione e sostegno dopo il provvedimento con cui l’Irfis, nei mesi scorsi, ha erogato contributi a fondo perduto in favore delle imprese siciliane dell’editoria.

Visite: 38