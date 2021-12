Thrinakìa Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia

Interventi alla presentazione della sesta edizione di Thrinakìa al Castello Normanno

13 Novembre 2021

Sala Jean Calogero – Castello Normanno

Piazza Castello 25 – Aci Castello CT

Introduce e conduce

Orazio Maria Valastro

Presidente Premio internazionale Thrinakìa

Intervengono

Antonio Maugeri

Consigliere alla Cultura e al Turismo Comune di Aci Castello

Massimo Pellegrino

Presidente Pro Loco Aci Castello – Aci Trezza

Francesca Bertino

Responsabile organizzazione eventi ODV Le Stelle in Tasca

Antonella Di Maggio

Presidente AMMI Associazione Mogli Medici Italiani Catania

Rossella Jannello

Giuria Premio internazionale Thrinakìa

Sebastiana Garozzo

Comitato direttivo Alliance Française Catania

Luisa La Carrubba

Responsabile Gruppi di narrazione ODV Le Stelle in Tasca

Maria Crivelli

Responsabile Archivio della memoria e dell’immaginario siciliano ODV Le Stelle in Tasca

La sesta edizione di Thrinakìa ha ricevuto i patrocini dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo Regione Siciliana, della Città di Palermo, della Città di Aci Castello, della Société Internationale de Mythanalyse (Montréal, Québec – Canada), di M@gm@ Rivista internazionale di scienze umane e sociali, del premio internazionale di poesia Léopold Sédar Senghor e dell’AMMI Associazione Mogli Medici Italiani Sezione di Catania.

Il premio ideato dal sociologo Orazio Maria Valastro è realizzato dall’ODV Le Stelle in Tasca in collaborazione con volontari autobiografi dell’ODV, con l’Archivio di Stato e l’Alliance Française di Catania, con l’ODV RaccontarsiRaccontando e Africa Solidarietà Onlus, con Regesta.exe e Mu.Bat Museum of Battipaglia.

Il premio è articolato in cinque sezioni: 1) Autobiografie – la narrazione della propria vita trascorsa in Sicilia; 2) Racconti autobiografici – il racconto di un’esperienza significativa di vita vissuta in Sicilia; 3) Diari di viaggio – la narrazione di un’esperienza di viaggio in Sicilia; 4) Biografie – il racconto della storia di vita di una persona vissuta in Sicilia; 5) Poesie – un componimento in versi dal titolo L’Isola, dedicato a Thrinakìa.

Le opere inviate entro il 28 febbraio 2002, saranno lette e apprezzate da una giuria internazionale.

Flavio Ferdinanzo Garozzo in Arte Andrew Fly è l’autore di “Arboris Antiquae” colonna sonora del premio Thrinakìa. L’artista ha concesso al premio Thrinakìa l’utilizzo del brano musicale di sua composizione intitolato “Arboris Antiquae”.

ODV Le Stelle in Tasca

www.lestelleintasca.org

Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro generale OdV Regione Siciliana nella Sezione socio culturale educativa

Visite: 33