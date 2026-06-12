REGIONALE SICILIA, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE

sulle linee Palermo-Agrigento, Palermo-Catania, Roccapalumba-Caltanissetta e Caltanissetta-Agrigento

dal 14 giugno

prosegue la rimodulazione dell’offerta con variazione dei tempi di percorrenza

Palermo, 12 giugno 2026

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, prosegue la rimodulazione dell’offerta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulle linee Palermo-Agrigento, Palermo-Catania, Roccapalumba-Caltanissetta e Caltanissetta-Agrigento.

Dal 14 giugno, per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, l’offerta del Regionale prevede l’istituzione di un servizio con bus con collegamenti tra Agrigento Centrale e Palermo Centrale, Agrigento Centrale e Termini Imerese, Termini Imerese e Cerda/Montemaggiore-Belsito, Palermo Centrale/Bagheria e Cerda/Montemaggiore Belsito, tra Caltanissetta e Agrigento Centrale, tra Roccapalumba-Alia e Caltanissetta e tra Palermo Centrale e Caltanissetta.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici, né di monopattini elettrici; non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I canali di acquisto sono in corso di aggiornamento con l’intero programma dei bus che verrà completato il 13 giugno.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

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