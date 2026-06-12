Storie correlate

RFI, LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE ALL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Riccardo Giugno 12, 2026

TRENITALIA, SICILIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA MESSINA-CATANIA-SIRACUSA

Riccardo Giugno 12, 2026
sp 81 bis

Viabilità: Completati i lavori di bitumazione delle SP 81 e 81 Bis

Riccardo Giugno 11, 2026

Ultime notizie

pizza enna fest

Pizza Enna Fest 2026: dal 24 al 28 giugno Enna si accende con cinque giorni di gusto, territorio, artigianato, spettacoli e cultura gastronomica

Riccardo Giugno 12, 2026

REGIONALE SICILIA, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE

Riccardo Giugno 12, 2026

Anniversario Berlusconi, Caronia: “Il suo amore per la Sicilia resta indimenticabile”

Riccardo Giugno 12, 2026

Criminalità, Marano (M5s): “Far West a Catania, città ridotta a terra di nessuno”

Riccardo Giugno 12, 2026