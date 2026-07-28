Questo pomeriggio è stato riaperto al traffico il nuovo viadotto Alfio, sulla A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Catenanuova, in provincia di Enna. Un’opera di 882 metri, demolita e ricostruita ex novo da Anas in diciotto mesi.

Ero presente alla cerimonia insieme al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commissario straordinario per il piano di ammodernamento dell’autostrada, al prefetto di Enna Ignazio Portelli, al subcommissario Nicola Montesano, responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, al sindaco di Catenanuova Antonio Impellizzieri e alle altre autorità del territorio.

Un’infrastruttura che riguarda da vicino anche Enna e tutta la provincia. Sui collegamenti si gioca buona parte delle possibilità di sviluppo delle zone interne, e ogni cantiere che si chiude è tempo restituito a chi ogni giorno percorre quella strada per lavorare, studiare o curarsi.

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Pagina Facebook Mirello Crisafulli

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