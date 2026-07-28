Previsioni Meteo Enna: Instabilità con fenomeni anche intensi nell’isola
Dopo i giorni particolari che abbiamo avuto, a tratti da fine estate o se vogliamo inizio
autunno, siamo al prologo del peggioramento più volte annunciato, che coinvolgerà i giorni
di martedì, mercoledì e forse giovedì. Vi avevo anticipato che le incognite per avere una
previsione accurata sono troppe e, infatti, correttamente la protezione civile ha emanato una
allerta (gialla, che è il livello più basso) per tutta la regione. Confermo quindi che non si
possono dare indicazioni precise. Possiamo dire che i fenomeni, piogge e temporali anche
grandinigeni, inizieranno sulla Sicilia occidentale e che da noi dovrebbero essere più intensi
nel pomeriggio di domani martedì 28 luglio. Sarà necessario fare più aggiornamenti del
solito.
Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci