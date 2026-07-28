Dopo i giorni particolari che abbiamo avuto, a tratti da fine estate o se vogliamo inizio

autunno, siamo al prologo del peggioramento più volte annunciato, che coinvolgerà i giorni

di martedì, mercoledì e forse giovedì. Vi avevo anticipato che le incognite per avere una

previsione accurata sono troppe e, infatti, correttamente la protezione civile ha emanato una

allerta (gialla, che è il livello più basso) per tutta la regione. Confermo quindi che non si

possono dare indicazioni precise. Possiamo dire che i fenomeni, piogge e temporali anche

grandinigeni, inizieranno sulla Sicilia occidentale e che da noi dovrebbero essere più intensi

nel pomeriggio di domani martedì 28 luglio. Sarà necessario fare più aggiornamenti del

solito.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Advertisement

Advertisement

Visite: 119