Termina con oggi una lunghissima fase estiva settembrina, non estrema, ma che si è

aggiunta ad un’estate costantemente sopra media, un’estate per alcuni aspetti peggiore di

quella già inedita del 2023 anche se fortunatamente calmierata in alcune fasi dall’elevata

piovosità temporalesca, almeno a Enna.

Entro stasera o al più domattina, si tornerà finalmente su valori nella norma e si potrà nei

giorni seguenti scendere poco poco sotto. E sarebbe ora.

Le piogge potrebbero coinvolgere la nostra area sia nel tardo pomeriggio/sera che nella

giornata di sabato 12 settembre. Non fenomeni molto diffusi, ma la possibilità c’è. Più

intense le piogge nella Sicilia orientale e nord orientale.

In seguito all’arrivo delle correnti atlantiche, da domani a Enna alta si avranno circa 25 gradi

diurni, e anche meno in occasione dei fenomeni. Sere decisamente fresche, tipiche del

primo autunno.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

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