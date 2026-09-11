Previsioni Meteo Enna: Sta per iniziare la tanto attesa fase fresca e instabile
Termina con oggi una lunghissima fase estiva settembrina, non estrema, ma che si è
aggiunta ad un’estate costantemente sopra media, un’estate per alcuni aspetti peggiore di
quella già inedita del 2023 anche se fortunatamente calmierata in alcune fasi dall’elevata
piovosità temporalesca, almeno a Enna.
Entro stasera o al più domattina, si tornerà finalmente su valori nella norma e si potrà nei
giorni seguenti scendere poco poco sotto. E sarebbe ora.
Le piogge potrebbero coinvolgere la nostra area sia nel tardo pomeriggio/sera che nella
giornata di sabato 12 settembre. Non fenomeni molto diffusi, ma la possibilità c’è. Più
intense le piogge nella Sicilia orientale e nord orientale.
In seguito all’arrivo delle correnti atlantiche, da domani a Enna alta si avranno circa 25 gradi
diurni, e anche meno in occasione dei fenomeni. Sere decisamente fresche, tipiche del
primo autunno.
Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci