Formazione, pubblicata graduatoria definitiva avviso 33: finanziati 243 corsi Iefp. Turano: «Mantenuto impegno, prima campanella il 15 settembre»

In Sicilia il prossimo 15 settembre suonerà la prima campanella anche per gli studenti dei corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp), destinati ai giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado che scelgono un percorso alternativo ai tradizionali licei e istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La Regione, infatti, ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso 33 del 2026, ammettendo a finanziamento 243 percorsi formativi, che saranno attivati dagli enti di formazione.

«Abbiamo mantenuto l’impegno – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Mimmo Turano – di far partire i corsi Iefp il 15 settembre, quando tutti gli studenti siciliani ritorneranno sui banchi di scuola. Ringrazio gli uffici della Regione e i funzionari dell’assessorato all’Istruzione per il lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di scongiurare ritardi e avviare con serenità il nuovo anno scolastico».

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