AUTOSTRADA A19 “PALERMO-CATANIA” APERTURA AL TRAFFICO DEL NUOVO VIADOTTO ALFIO DEMOLITO E RICOSTRUITO IN SOLI 18 MESI
AUTOSTRADA A19 “PALERMO-CATANIA”
APERTURA AL TRAFFICO DEL NUOVO VIADOTTO ALFIO
DEMOLITO E RICOSTRUITO IN SOLI 18 MESI
LUNEDÌ 27 LUGLIO – ORE 17:00
Meeting point: viadotto Alfio – A19 “Palermo-Catania”, nei pressi dello svincolo di Catenanuova (EN)
Saranno presenti:
Renato Schifani
Presidente della Regione Siciliana e Commissario Straordinario per il Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”
Nicola Montesano
Subcommissario e Responsabile Struttura Territoriale Anas Sicilia
Duilio Alongi
Subcommissario
Antonio Lippolis
Dirigente Responsabile Autostrada Anas Sicilia
lunedì 27 luglio alle ore 17:00 si terrà l’apertura al traffico del nuovo viadotto Alfio, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dal km 157,600 al km 158,500, nei pressi dello svincolo di Catenanuova (EN).
L’opera, completamente demolita e ricostruita in soli 18 mesi, è stata realizzata secondo i più recenti standard tecnici di sicurezza, comfort e durabilità.
L’intervento è frutto della stretta sinergia tra Anas e Regione Siciliana nell’ambito del Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”; il cui Commissario è il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale e ai principi dell’economia circolare.
Seguirà punto stampa.