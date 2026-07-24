AUTOSTRADA A19 “PALERMO-CATANIA”

APERTURA AL TRAFFICO DEL NUOVO VIADOTTO ALFIO

DEMOLITO E RICOSTRUITO IN SOLI 18 MESI

LUNEDÌ 27 LUGLIO – ORE 17:00

Meeting point: viadotto Alfio – A19 “Palermo-Catania”, nei pressi dello svincolo di Catenanuova (EN)

Saranno presenti:

Renato Schifani

Presidente della Regione Siciliana e Commissario Straordinario per il Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”

Nicola Montesano

Subcommissario e Responsabile Struttura Territoriale Anas Sicilia

Duilio Alongi

Subcommissario

Antonio Lippolis

Dirigente Responsabile Autostrada Anas Sicilia

lunedì 27 luglio alle ore 17:00 si terrà l’apertura al traffico del nuovo viadotto Alfio, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dal km 157,600 al km 158,500, nei pressi dello svincolo di Catenanuova (EN).

L’opera, completamente demolita e ricostruita in soli 18 mesi, è stata realizzata secondo i più recenti standard tecnici di sicurezza, comfort e durabilità.

L’intervento è frutto della stretta sinergia tra Anas e Regione Siciliana nell’ambito del Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”; il cui Commissario è il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale e ai principi dell’economia circolare.

Seguirà punto stampa.

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