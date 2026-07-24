Futuro Nazionale: Richiesta di informazioni sull’attuazione del Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
Richiesta di informazioni sull’attuazione del Piano Regionale per la Programmazione delle
Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Regione Sicilia – triennio
2023/2025.
Il sottoscritto Avv. Carmelo Mirisciotti, quale Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale –
Vannacci presso la Città di Enna, in relazione agli incendi boschivi e maggiormente pericolosi in aree urbane
e spesso suburbane, per nulla o poco manutentate, nell’ambito pure delle attività programmate ed intraprese da
questa componente politica, Futuro Nazionale, doverosamente richiedo alle SS.LL. le seguenti informazioni :
1) generali e complete sull’attuazione del Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Regione Sicilia – triennio 2023/2025;
2) particolari, Comune per Comune per la Provincia di Enna, per conoscere formalmente tutte le attività
programmate ed eseguite costantemente per dare seguito al Piano 2023/2025 e successivi aggiornamenti (non
solo le semplici “circolari o determinazioni” informative, ma le reali mappature dei pericoli e dei rischi,
comprese le attività di informazione e di mobilitazione delle persone, famiglie, etc. per i piani di intervento e
di evacuazione messi in atto).
Le Popolazioni dell’Ennese si ritrovano costantemente a rischio incendi che talvolta mettono a rischio e
repentaglio la vita umana, la sicurezza per allevamenti e per il patrimonio boschivo, pure urbano e suburbano.
Sempre di recente, nelle scorse giornate, tra le popolazioni, si sono verificati eventi dannosi che hanno
costituito preoccupazione, sgomento ed indignazione tra le genti residenti ed in transito : lo stesso Ospedale
Umberto I è stato lambito dai recenti incendi.
Alla luce di quanto sopra riportato, gentilmente si chiede alle SS.LL. di recuperare presso gli enti preposti ed
in particolare i Comuni dell’Ennese, le informazioni richieste al fine di conoscere modalità e tempi per
rassicurare le popolazioni per le garanzie di prevenzione e di sicurezza.