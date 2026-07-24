Richiesta di informazioni sull’attuazione del Piano Regionale per la Programmazione delle

Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Regione Sicilia – triennio

2023/2025.

Il sottoscritto Avv. Carmelo Mirisciotti, quale Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale –

Vannacci presso la Città di Enna, in relazione agli incendi boschivi e maggiormente pericolosi in aree urbane

e spesso suburbane, per nulla o poco manutentate, nell’ambito pure delle attività programmate ed intraprese da

questa componente politica, Futuro Nazionale, doverosamente richiedo alle SS.LL. le seguenti informazioni :

1) generali e complete sull’attuazione del Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Regione Sicilia – triennio 2023/2025;

2) particolari, Comune per Comune per la Provincia di Enna, per conoscere formalmente tutte le attività

programmate ed eseguite costantemente per dare seguito al Piano 2023/2025 e successivi aggiornamenti (non

solo le semplici “circolari o determinazioni” informative, ma le reali mappature dei pericoli e dei rischi,

comprese le attività di informazione e di mobilitazione delle persone, famiglie, etc. per i piani di intervento e

di evacuazione messi in atto).

Le Popolazioni dell’Ennese si ritrovano costantemente a rischio incendi che talvolta mettono a rischio e

repentaglio la vita umana, la sicurezza per allevamenti e per il patrimonio boschivo, pure urbano e suburbano.

Sempre di recente, nelle scorse giornate, tra le popolazioni, si sono verificati eventi dannosi che hanno

costituito preoccupazione, sgomento ed indignazione tra le genti residenti ed in transito : lo stesso Ospedale

Umberto I è stato lambito dai recenti incendi.

Alla luce di quanto sopra riportato, gentilmente si chiede alle SS.LL. di recuperare presso gli enti preposti ed

in particolare i Comuni dell’Ennese, le informazioni richieste al fine di conoscere modalità e tempi per

rassicurare le popolazioni per le garanzie di prevenzione e di sicurezza.

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