Enna: Bus navetta gratuito, questa sera servizio prolungato fino alle due di notte.
Bus navetta gratuito, questa sera servizio prolungato fino alle due di notte.
Oggi, sabato 11 luglio, in occasione dei numerosi eventi in programma in città — a partire dallo spettacolo “Phenomenal Women”, alle ore 21:00, presso il Castello di Lombardia (Piazza Euno) , inserito nel cartellone estivo realizzato dal Comune fino all’Enna Street Food Fest presso il Mercato di Sant’Antonio, l’Amministrazione comunale informa la cittadinanza della possibilità di usufruire del servizio GRATUITO di bus navetta.
Questa sera il PERCORSO del servizio si estende da Porta Pisciotto al Castello di Lombardia e, in via straordinaria, sarà prolungato FINO ALLE DUE di notte, per consentire ai cittadini di partecipare a tutti gli appuntamenti in programma.