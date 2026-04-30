Rassegna Pulsar, da Zō si chiude con il rock “arrabbiato” degli inglesi Benefits

In sinergia con il festival autogestito Misca – che prevede dal pomeriggio talk, mostre e concerti -, sabato 2 maggio in calendario il Closing Party di Pulsar, la rassegna di indie e alternative rock di Zō Centro Culture Contemporanee di Catania che ospita il live del duo noise-elettronico Benefits formato dal cantante Kingsley Hall e dal polistrumentista Robbie Major, che presentano l’ultimo album “Constant Noise”

Catania, Zō Centro culture contemporanee, 2 maggio 2026

www.zoculture.it

Con il concerto dei britannici Benefits sabato 2 maggio Zō Centro culture contemporanee di Catania si chiude la stagione 2025-2026 di Pulsar, la rassegna internazionale di indie e alternative rock creata e programmata dalla direzione artistica di Zō insieme con diversi operatori e realtà del territorio. Il “Closing Party” di “Pulsar” si incontra con la seconda edizione di Misca, festival underground autogestito e autofinanziato che, dalle ore 15, prevede l’incontro “Oltre l’evento: costruire rete nell’underground catanese”, seguito dal laboratorio di circo per bambini di Circo Midulla. Alle 17 spazio alle mostre di una decina di artisti e si inizia con i live di Zzanne, LeadToGold, State of Neptune, Kodaclips e Lenore. Selezioni iniziali di Pul del collettivo Keep Vynil Alive, dj set dopo i live di Cape Coral e Claudio Grasso.

Alle 21.30 sul palco saliranno i Benefits, duo formato dal cantante Kingsley Hall e dal polistrumentista Robbie Major, band risolutamente Do It Yourself – il fai-da-te alla base della musica punk e underground – che fonde noise, house, hip hop, industrial rock, elettronica e impegno politico costantemente profuso con rabbia sui social. Già amati dal compianto Steve Albini, il musicista e produttore americano, tra i massimi alfieri del noise rock indipendente, hanno pubblicato nel 2025 il loro secondo album, “Constant Noise”, molto apprezzato dalla critica: «Un album arrabbiato che fa riferimento alla propria rabbia e la propria ira» come lo hanno definito loro stessi.

Il commento social della band all’evento: «Non vediamo l’ora di tornare in Italia questo fine settimana per suonare da Zō Centro culture contemporanee a Catania per “Pulsar” nell’ambito del Misca Festival. Ciao bella. Bella ciao. Poter andare a suonare la nostra musica in posti come la Sicilia è un onore assoluto e siamo enormemente grati per questa opportunità. Sembra un sogno. Quando abbiamo fondato Benefits le nostre intenzioni non erano quelle di saltare su un aereo ed esibirci in alcune delle città più incredibili d’Europa, volevamo solo gridare e fare rumore. Grazie per aver voluto ascoltare».

Biglietti: € 20 per Misca2 e Pulsar Closing Party, € 10 solo per Misca2 (fino alle ore 21). Prevendite on line su https://dice.fm/event/q2w5by-misca2-feat-pulsar-2nd-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets € 15 solo per il live dei Benefits, prevendite on line su https://dice.fm/event/ww5q6g-benefits-pulsar-2nd-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

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