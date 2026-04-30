CATANIA CHIAMA IL FUTURO: GIOVANI, IMPRESE E ISTITUZIONI S’INCONTRANO AL “NEXT GENERATION BUSINESS MEETING”

Un format innovativo e interattivo: niente distanza tra palco e platea, ma domande dirette, confronto vero e una città che si mette in ascolto

Catania non si limiterà ad ascoltare. Catania potrà intervenire, chiedere, replicare, entrare nel merito. Ed è proprio qui che sta uno degli elementi più innovativi del “Next Generation Business Meeting”, l’incontro organizzato e promosso da Catania Futura in programma giovedì 7 maggio (ore 16.00), al padiglione C3 del centro fieristico Le Ciminiere.

Catania sceglie dunque un format che rompe la distanza tra palco e platea e prova a rimettere al centro l’ascolto reciproco, lo scambio di visioni, la possibilità di contaminarsi davvero. Perché il futuro, prima di essere raccontato, ha bisogno di essere discusso insieme. I giovani saranno al centro: attorno a loro, istituzioni, professionisti, università e grandi protagonisti del mondo dell’impresa, con un setting dinamico, aperto e realmente partecipato.

Non un palco da osservare a distanza, ma un’occasione concreta di dialogo diretto e senza filtri su lavoro, formazione, management, competitività, innovazione, crescita del territorio e opportunità per le nuove generazioni. Il cuore dell’iniziativa sta infatti nella possibilità, per il pubblico, di rivolgere domande dirette ai relatori, contribuendo in prima persona alla qualità del dibattito.

A moderare l’incontro saranno Francesco Pezzillo, co-founder di Catania Futura e consigliere d’amministrazione Unict, e Lorenzo Gennaro, co-founder di Catania Futura e rappresentante della Consulta del Comune di Catania: due giovani ventenni che hanno scelto di mettere la loro visione al servizio di un progetto ambizioso. Non solo organizzatori, ma interpreti di una generazione che chiede spazio, ascolto e possibilità concrete di incidere sul futuro, creando occasioni di confronto per costruirlo insieme.

Dopo i saluti istituzionali, il parterre degli ospiti riunirà esperienze di altissimo profilo, provenienti da contesti differenti ma accomunati dalla capacità di leggere il cambiamento e guidarlo. Interverranno: Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer e member of the board Lamborghini, Josef Nierling, CEO Porsche Consulting, Elita Schillaci, presidente del comitato territoriale Sicilia Crédit Agricole, Sandro Pappalardo, presidente ITA Airways, Donatella Ontario, founder Ontario Group, Franz Di Bella, CEO Netith e founder DBhub. Un confronto che metterà in relazione visioni, modelli organizzativi, traiettorie professionali e buone pratiche, collegando le grandi esperienze nazionali e internazionali con le energie del tessuto economico catanese.

L’evento nasce da un presupposto chiaro: oggi non basta parlare di giovani, bisogna costruire luoghi in cui i giovani possano prendere parola. E non basta evocare il futuro del lavoro: occorre creare connessioni concrete. Il Next Generation Business Meeting vuole essere una piattaforma di scambio autentico, dove il valore sta nella qualità della relazione che si attiva in sala. Una città che sceglie di dire ai suoi giovani che il futuro non è un orizzonte da aspettare, ma uno spazio da abitare. Insieme.

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