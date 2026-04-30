TRASFERTA IN CALABRIA PER LA ISLAND MOTORSPORT

Il portacolori Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) al via della XXV Cronoscalata del Pollino, reduce dal successo conseguito pochi giorni addietro al 1° Slalom Città di Mussomeli – Trofeo “Peppino Farina”

Per l’esperto pilota-preparatore siciliano, prima partecipazione in carriera all’iconica gara calabrese

Morano Calabro (Cs), 30 aprile 2026 – Alla volta delle Calabrie, per mettersi in gioco alla XXV Cronoscalata del Pollino, tornata in calendario dopo anni di assenza. Reduce dal 1° Slalom Città di Mussomeli – Trofeo “Peppino Farina”, archiviato con il successo nel Gruppo HST4, Ciro Barbaccia affronterà per la prima volta in carriera l’iconica salita, in programma il prossimo fine settimana nel Cosentino. In lizza tra le auto storiche, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) sarà al via nuovamente alla guida della Paganucci motorizzata BMW.

«Impegni lavorativi permettendo, quest’anno mi sono riproposto di fare solo gare per me del tutto inedite, anche per trovare nuovi stimoli. A Mussomeli, pochi giorni addietro, ho iniziato a scrostarmi di dosso un po’ di ruggine, a macinare chilometri e a raccogliere i primi dati utili. Il tutto in vista dell’imminente trasferta in Calabria» – ha spiegato Barbaccia alla vigilia – «I problemi dati nel Nisseno da un sensore fuori fase parrebbero risolti, dopo averlo sostituito con uno nuovo. Come dicevo, competizione mai disputata. Su quelle strade, invece, ha già corso e vinto mio figlio Andrea, con la medesima Paganucci. Parliamo dell’edizione 2016 della “Morano-Campotenese”, valida allora per il Campionato Italiano Velocità Montagna. Chissà che questo precedente possa essere di buon auspicio, vedremo».

L’evento sportivo entrerà nel vivo sabato 2 maggio con la disputa di tre turni di prove cronometrate lungo il suggestivo percorso di 6300 metri ricavato sulla strada provinciale 241; l’indomani fuoco alle polveri con lo start delle due manche ufficiali che delineeranno la classifica.

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