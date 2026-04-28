L’atmosfera infuocata del fine settimana ha visto esplodere l’impeto di Antonino Di Matteo che si è imposto al primo Slalom Città di Mussomeli. Per i colori della RO racing sono giunti buoni risultati anche dal Rally Costa Smeralda, valido per il Campionato europeo rally auto storiche, dalla Coppa della Consuma titolata per il Campionato italiano velocità della montagna e dal 15° Trofeo Super Challenge.

Per i colori della scuderia RO racing, quello appena trascorso, è stato un fine settimana ricco di soddisfazioni, suggellato dalla prima vittoria stagionale. Il successo di Antonino Di Matteo allo Slalom Slalom Città di Mussomeli – Trofeo Peppino Farina, è stato il primo della stagione 2026. Il pilota di Sciacca ha messo il muso della sua Gloria C8 motorizzata Suzuki davanti a quello di un’agguerrita compagine dai nomi blasonati. Nella gara siciliana, ad arricchire il bottino della scuderia ci ha pensato anche il pilota di casa Carmelo Callari, che su Peugeot 106, ha agguantato la vittoria nella gara riservata alle vetture Classiche. Nella stessa manifestazione successo di Gruppo e classe per Biagio Mingoia, al via con la spettacolare Chevy Coupè – Yamaha (E2 Silhouette LC) e vittoria di categoria per Giuseppe Di Miceli su MG ZR 105 A 1400.

In Sardegna al 9° Rally Storico Costa Smeralda, valido sia per il Campionato europeo rally autostoriche sia per l’italiano, vittoria di classe per Giovanni Modica e Adriano Giannini in gara con una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguita dal Team Guagliardo.

In Toscana, alla Coppa della Consuma, appuntamento imperdibile del Campionato italiano velocità della montagna Giuseppe D’Angelo ha egregiamente difeso i colori della scuderia portando la sua Ferrari 488 Challenge Evo al decimo posto della generale e alla vittoria nel Gruppo GT SUPERCUP. Un vittoria incoraggiante per il prosieguo della stagione.

A Salerno, al 15° Trofeo Super Challenge, Andrea Currenti, su Peugeot 106 RS Plus 1600, ha vinto a mani basse la propria categoria e Jessica Scarafone, con la sua performante Citroen AX Proto motorizzata Suzuki 1000, ha portato a casa il successo tra le donne e il secondo posto di classe.

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