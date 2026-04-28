Storie correlate

ASU Beni Culturali, Antonio De Luca (M5S): “Concluso il percorso di stabilizzazione, fine di un precariato lungo oltre 25 anni”

Riccardo Aprile 28, 2026

Stabilizzazione ex ASU, Caronia (Noi Moderati): “Vittoria di fatti e volontà Restituiamo libertà e dignità a 259 lavoratori”

Riccardo Aprile 28, 2026

Ciclone Harry e frana di Niscemi, Schifani: «Via alla fase due: finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiate»

Riccardo Aprile 28, 2026

Ultime notizie

aretusa

La pallamano Aretusa vince il titolo regionale Under 18.

Riccardo Aprile 28, 2026
cutrona 1

Amministrative Valguarnera: Salvatore Galante pronto a scendere in campo al fianco di Carmen Cutrona

Riccardo Aprile 28, 2026

GIORNATA MONDIALE SICUREZZA SUL LAVORO, L’IA RIDUCE GLI INCIDENTI FINO AL 35% NEI GRANDI CANTIERI: GLI 8 TREND CHE STANNO CAMBIANDO L’APPROCCIO

Riccardo Aprile 28, 2026

#NonCiFermaNessuno di Luca Abete torna all’UNIPA per parlare di disagio giovanile

Riccardo Aprile 28, 2026