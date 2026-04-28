Nasce Irca in Sicilia: nuovo istituto

per il credito agevolato

alle imprese artigiane

Le organizzazioni regionali dell’artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai esprimono apprezzamento per la nascita di Irca, istituto regionale per il credito agevolato, ufficializzata con la fusione tra Ircac e Crias.

La costituzione di Irca in Sicilia rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese artigiane e del sistema produttivo locale, che da tempo richiedono strumenti più efficienti, accessibili e innovativi per l’accesso al credito agevolato.

«In un contesto economico in cui l’artigianato siciliano continua a svolgere un ruolo strategico – dicono i vertici regionali di Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai – il potenziamento del credito agevolato diventa una leva fondamentale per sostenere investimenti, favorire l’innovazione, aumentare la competitività e promuovere nuova occupazione».

Le organizzazioni dell’artigianato auspicano che Irca operi in sinergia con le rappresentanze delle imprese, garantendo procedure rapide, trasparenza e risposte concrete alle necessità del territorio. Confermata inoltre la disponibilità a collaborare attivamente per sostenere lo sviluppo del nuovo istituto e rafforzare il sistema del credito alle imprese in Sicilia.

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