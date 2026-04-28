Stabilizzazione ex ASU, Caronia (Noi Moderati): “Vittoria di fatti e volontà

Restituiamo libertà e dignità a 259 lavoratori”

Palermo – “Siamo arrivati alla stabilizzazione dei lavoratori Asu dopo tanti anni di battaglie, grazie alla mia ferrea determinazione e alla collaborazione delle sigle Cobas-Codir e Confintesa, che hanno sposato questa causa senza riserve”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, commentando l’assunzione a tempo indeterminato nella SAS dei lavoratori Asu che si occuperanno della gestione dei Beni Culturali in Sicilia.

“È un risultato ottenuto con il lavoro quotidiano e con i fatti. Abbiamo risposto alle esigenze dei lavoratori con la concretezza, non con le chiacchiere, né tantomeno con mosse elettorali dell’ultimo minuto”, sottolinea Caronia.

Per il deputato di Noi Moderati, il valore dell’operazione va oltre l’aspetto contrattuale: “Tutto questo significa libertà: la libertà di 259 persone che da oggi non dipenderanno più dall’incertezza, ma anche la libertà di rivendicare che c’è chi combatte realmente per rendere i cittadini liberi dal bisogno. Esiste un modo di fare politica che preferisce tenere le persone legate a un filo di speranze, alimentando il precariato per trasformarlo in consenso elettorale. Noi abbiamo scelto la strada opposta”.

“Il vero consenso – conclude Caronia – si costruisce lasciando la gente libera di comprendere il valore di un diritto acquisito e la dignità di un lavoro stabile. Restituire autonomia a queste famiglie è la nostra risposta a chi preferisce la politica delle promesse a quella dei risultati”.

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