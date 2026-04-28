“Giubileo Agatino”

Le Reliquie, la Devozione e la Fede”

Un pomeriggio di formazione, storia e spiritualità

CATANIA – L’Unione Cattolica della Stampa Italiana – Sezione di Catania promuove, mercoledì 29 aprile 2026 dalle ore 16 alle 19, un incontro seminario aperto alla cittadinanza dal titolo “Giubileo Agatino”.

Le Reliquie, la Devozione e la Fede”. L’appuntamento si terrà presso il Palazzo “Ardizzone Gioeni” (Primo piano, Via Etnea 595, Catania) e vedrà la partecipazione di esponenti della Chiesa, studiosi, giornalisti e rappresentanti delle tradizioni agatine.

L’evento si inserisce nel cammino del Giubileo Agatino e si propone come momento di approfondimento culturale, storico e spirituale sul patrimonio devozionale legato a Sant’Agata, patrona di Catania.

L’incontro, ad ingresso libero, è rivolto a giornalisti, studiosi, fedeli e a tutti coloro che desiderano riscoprire e valorizzare le radici religiose, storiche e identitarie della città etnea.

Il seminario è accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia ai fini della formazione professionale continua (triennio 2026/2028).

I lavori saranno introdotti e moderati da Lucio Di Mauro, giornalista e Presidente dell’U.C.S.I. Sezione di Catania. Dopo i saluti del Consulente Ecclesiastico Don Giuseppe Longo, giornalista e Consulente Ecclesiastico UCSI, si alterneranno i seguenti interventi:

Ø Mons. Luigi Renna – Arcivescovo Metropolita di Catania, “Sui passi di S. Agata per rendere ragione della nostra speranza”

Ø Ing. Salvatore Calogero – “Le reliquie di Sant’Agata: dalla prima sepoltura (251) alla traslazione (1126)”

Ø Prof. Sandro Torrisi – “Le Associazioni Agatine: storia e prospettive”

Ø Dott.ssa Rossella Jannello – “Come raccontare il Giubileo”

Ø Marco Pappalardo – Giornalista, Direttore Ufficio Pastorale Scolastica Arcidiocesi di Catania – “Sant’Agata, giovane per i giovani”

Ø Dott. Giuseppe Carbonaro – Presidente “Amici del Rosario”

“Evangelizzare tra i cordoni nell’anno del Giubileo Agatino”

A seguire, sono previsti gli interventi dei Commissari delle Associazioni Agatine, di Carmelo Grasso (Presidente del Comitato Festa di Sant’Agata), del giornalista e scrittore Salvo Di Salvo, di Giuseppe Adernò (giornalista, Presidente Emerito U.C.S.I. Catania) e di Gaetano Rizzo (giornalista, Presidente Regionale U.C.S.I.).

Al termine dei lavori è previsto un tour guidato del Palazzo “Ardizzone Gioeni” con visita alla chiesa interna, seguito da un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Advertisement

Advertisement

Visite: 86