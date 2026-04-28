GIOVEDÌ 30 APRILE A S. AGATA LI BATTIATI L’INTERNATIONAL JAZZ DAY 2026

Con il live “Two of a kind – Jazz Conversations” si rinnova l’impegno dell’associazione Musikante per l’appuntamento con la giornata istituita dall’Unesco – unico evento ufficiale a Catania

Istituito nel 2011 dall’Unesco su iniziativa di Herbie Hancock, l’International Jazz Day, in calendario ogni anno il 30 aprile, «per mettere in luce il jazz e il suo ruolo diplomatico nell’unire i popoli in ogni angolo del globo» è puntualmente celebrato dall’Associazione Musikante presieduta dal M° Antonio Petralia con il sostegno del Comune di Sant’Agata Li Battiati guidato dal Sindaco Marco Nunzio Rubino.

Anche quest’anno un importante appuntamento, come segnalato da I-Jazz https://italiajazz.it/evento/international-jazz-day-2026-battiati-jazz-festival/ il prossimo 30 aprile con inizio alle 20.30, al teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19:

Two of a Kind – Jazz Conversations, unico evento in tutta la Città Metropolitana di Catania, e tra i pochissimi in tutta la Sicilia, inserito nella programmazione ufficiale dell’International Jazz Day organizzata dall’Unesco con l’Herbie Hancock Institute of Jazz: https://jazzday.com/listing/two-of-a-kind-jazz-conversations/

Two of a Kind – Jazz Conversations nasce dall’incontro di due musicisti uniti da una profonda sintonia artistica e da una comune immersione nel linguaggio del bebop:

Roberto Gervasi alla fisarmonica e Nicola Giammarinaro al clarinetto.

Fisarmonica e clarinetto assumono il ruolo di frontline, guidando il quartetto attraverso un dialogo continuo fatto di interplay, contrappunti e scambi improvvisativi. Il fraseggio, l’articolazione e il senso ritmico diventano il centro di una conversazione musicale intensa, dinamica e sempre in evoluzione.

Il quartetto è completato da Davide Inguaggiato al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria, una sezione ritmica solida e reattiva, capace di sostenere e stimolare costantemente il dialogo dei due leader.

Il repertorio alterna standard della tradizione jazz a composizioni originali, mantenendo come filo conduttore lo spirito del bebop e della grande tradizione swing, con aperture verso momenti di lirismo e libertà espressiva.

Una conversazione musicale a quattro voci, guidata da due musicisti che condividono lo stesso linguaggio e la stessa visione sonora.

Sul palco saliranno

Roberto Gervasi – Fisarmonica

Nicola Giammarinaro – Clarinetto

Davide Inguaggiato – Contrabbasso

Antonio Petralia – Batteria

La serata sarà introdotta e condotta da Riccardo Gangemi, cantante, attore, regista, presentatore e cultore del jazz.

La serata sarà arricchita da un’installazione artistica a cura di Andrea Urzì, in un dialogo visivo che amplifica l’esperienza musicale e crea un ponte tra suono e arte contemporanea.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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