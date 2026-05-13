Prorogata al 21 giugno alla G.A.M. di Palermo

I van Biesbroeck a Palermo.

Dalla collezione Alfano alla donazione Alioto – La Manna

Si potrà visitare fino a domenica 21 giugno 2026 nelle sale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo la mostra I van Biesbroeck a Palermo. Dalla collezione Alfano alla donazione Alioto – La Manna, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, curata da Mauro Bassi e organizzata da Civita Sicilia con il sostegno della Fondazione Sicilia e del Museo Diocesano di Freising (Monaco di Baviera).

Presenta al pubblico 18 opere di Jules-Pierre van Biesbroeck donate al Comune di Palermo dagli eredi dei coniugi Alioto-La Manna, che acquistarono le opere da Edoardo Alfano e che entrano adesso a far parte del patrimonio artistico della Galleria d’Arte Moderna.

La mostra si articola in tre sezioni tematiche, incentrate sui protagonisti di questo affascinante episodio artistico e culturale della grande stagione del collezionismo di primo Novecento in Sicilia, toccando ambiti e correnti culturali e artistiche che hanno presieduto all’istituzione della stessa Galleria nel 1910 e che hanno guidato i principali nuclei delle sue collezioni.

A dieci anni dalla mostra nella stessa sede curata da Gioacchino Barbera “Julius van Biesbroeck – un fiammingo a Palermo nel primo Novecento”, l’esposizione indaga l’opera del pittore e scultore belga nelle sue connessioni con la città di Palermo e aggiunge un importante tassello al nucleo di opere dello stesso già in possesso della GAM, contribuendo alla conoscenza di questo illustre protagonista della stagione Simbolista europea.

Informazioni e prenotazioni visite guidate

Tel +39 3355453277

info@gampalermo.it

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