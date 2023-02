Progetto STEMCity 200 classi partecipanti: la V A del Liceo Farinato conquista il secondo posto

Quest’anno la classe V A del Liceo Farinato ha partecipato al progetto promosso dalla piattaforma WeSchool e dalla Fondazione CDP dal titolo: “STEMCity – progettiamo la città del futuro”, pensato per le Scuole Secondarie di II grado del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), che si ispira all’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 (rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili) e pone l’attenzione sulle competenze digitali, finanziarie e di cittadinanza.

Il progetto prevedeva due attività didattiche, una basata sulla sfida e l’altra sul gioco. Infatti, dapprima gli studenti hanno immaginato e pianificato la Città del Futuro, una città sicura, sostenibile e inclusiva, poi hanno giocato a Minecraft Education per dare vita alle soluzioni ideate durante la prima attività. Infine, gli studenti della V A hanno raccontato la loro Città, girando un breve documentario all’interno della loro nuova città costruita con Minecraft, raccontando le proprie idee e spiegando le soluzioni che hanno scelto per risolvere i problemi.

I lavori consegnati dalle 200 classi coinvolte nel progetto sono stati valutati da una giuria di esperti e, nel corso dell’evento conclusivo, tenutosi il 14 febbraio 2023, in collegamento con lo staff di WeSchool e la Direttrice generale della Fondazione CDP, è stato comunicato che “Futura”, la città ideata e sviluppata dalla V A, ha ottenuto il secondo posto, con grande soddisfazione e orgoglio di tutti gli alunni e di tutti i docenti.

Grazie alle attività del progetto, gli studenti hanno avuto l’occasione di riflettere sui propri valori e necessità, di collaborare per dare voce a idee innovative e trovare soluzioni sostenibili, di raccontare com’è il futuro per il quale vorrebbero impegnarsi.

