Sono 10 i progetti presentati quest’anno per poter eventualmente accedere ai fondi del bilancio partecipato che destina una percentuale del bilancio per progetti che vengono proposti da associazioni, società e altri soggetti esterni al Comune.

Nello specifico sono:

RESTART FUNDRISI: Energia nuova tra i vicoli – dell’associazione Funnurisi

L’URLO DEI BAMBINI: CULTURA PACE E LIBERTA’ – di Mario Capasso in collaborazione con l’Unione Rugby Enna, Associazione Magnetico, Associazione Emergenza sociale

KORE DOMUS HOSPITALIA – Realizzazione e gestione per un anno di un “OSPITALIA” per trekker e camminatori che attraversano i sentieri di Enna (Via Sacra, Route del Mito, Trasversale Sicula etc.) e per l’accoglienza di Comunità Giovanili che desiderano effettuare Campi di formazione ed educazione ambientale in un bene comunale denominato “Casa del Custode” e sito nel bosco Baronessa – Agesci Gruppo 1 Enna

DA KAMUT A JANNISCURU – Marathon Club Henna

LUMINARIA – Cultura e Visioni d’Estate – BOTTEGA

CULTURALE, ISOLE DELL’ENTROTERRA SICILIANO SOC.COOP.

APP ENNA SACRA – Percorsi di Fede e Tradizione – Ancos Enna

ENNA TORNA AL CINEMA – Rassegne – Arci Enna

ENNA, CUORE DI SICILIA – Associazione Hope

LEGGERE GLI ALBERI E PIANTARE UNA FORESTA – ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FESTA DEL LIBRO – IL SASSO NELLO STAGNO APS

Si potrà votare sino al 29 dicembre recandosi negli uffici comunali del servizio Eventi all’interno del teatro comunale Neglia sia nelle ore mattutine dalle 10 alle 13 e pomeridiane il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18

