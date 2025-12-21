Storie correlate

pista ciclabile

Soroptmist Enna;: pista ciclabile intitolata ad Alfonsina Strada

Riccardo Dicembre 20, 2025 0
dono

Kiwanis Enna: “La Cultura è un dono”

Riccardo Dicembre 18, 2025 0

Kiwanis: I diritti dei ragazzi: crescere liberi, creativi e responsabili

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Ultime notizie

conferiti diplomi

Conferiti i diplomi di specializzazione alla Scuola Aleteia: tutte donne le nuove psicoterapeute. Istituiti due nuovi premi intitolati a Vittorio Guidano e Gianni Liotti

Riccardo Dicembre 21, 2025 0
villaggio gagliano

Gagliano Castelferrato: il 23 dicembre il Villaggio di Babbo Natale

Riccardo Dicembre 21, 2025 0
lago pozzillo

Regalbuto: l’amministrazione comunale sulla tutela dell’area del lago Pozzillo

Riccardo Dicembre 21, 2025 0
scatole di Natale

IC Santa Chiara: domani evento Le Scatole di Natale

Riccardo Dicembre 21, 2025 0