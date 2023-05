Pro Loco Enna: tantissimi plessi scolastici da tutta la Sicilia alla scoperta del Castello di Lombardia

Dopo un gran Lavoro dei volontari della Pro Loco Enna e dei ragazzi del Servizio Civile Unpli con innumerevoli email mandate per invitare a visitare la nostra città e i suoi monumenti a molteplici plessi scolastici della Sicilia, finalmente, oltre a ricevere tante chiamate di prenotazioni abbiamo il piacere di accogliere, oggi gli amici della scuola d’infanzia primaria e secondaria di Nicolosi, perchè possano visitare sia il Castello, la torre di Federico i Musei e il Duomo.

La pro loco presente nei due monumenti della città la Torre di Federico e il Castello di Lombardia oltre che nel nostro chiosco infopoint per accogliere i Visitatori con mappe e tanto altro. Benvenuti in città, cari amici.

