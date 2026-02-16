Previsioni Meteo Enna: Martedì con instabilità passeggera ma molto vento

Oggi, come promesso, niente piogge significative, al più tempo affliggiusu e qualche sbrizziata, detto nella nostra lingua regionale. La configurazione del tempo è cambiata ormai, dopo 6 settimane circa.

Domani, però, ci aspetta questo fronte che da nord ovest investirà soprattutto l’area tirrenica e settentrionale dell’isola: le precipitazioni si addosseranno alla dorsale appenninica e solo qualche nucleo da sconfinamento raggiungerà la nostra area centrale. Poi, dicevamo, c’è la questione vento. Avremo queste raffiche oltre i 100 km/h tra la prossima notte e la mattina di martedì 17 febbraio: prima nella Sicilia nord occidentale e poi nelle coste lungo il canale di Sicilia. Da noi, non mancheranno raffiche sui 70/75 km/h in mattinata ma non siamo esposti normalmente a queste correnti. Flusso in attenuazione tra pomeriggio e sera. In ogni caso seguiamo le indicazioni degli enti preposti.

Mercoledì e giovedì giornate di pausa, in attesa dell’affondo freddo del prossimo fine settimana, tutto da scoprire ancora. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

