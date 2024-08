Nonostante la lunga fase temporalesca si sia esaurita, oggi venerdì 9 agosto avremo ancora qualche residuo episodio instabile pomeridiano, con sparsi fenomeni, sempre nelle zone montuose di Iblei, Erei e Sicani, oltre che nella dorsale appenninica siciliana. Niente rispetto a quanto abbiamo sperimentato in settimana, ma è opportuno segnalarlo. Temperature stazionarie, anche se molto dipenderà dalla eventuale copertura nuvolosa.

Tendenza. Fino a ferragosto avremo in genere 2-3 gradi sopra la media: per ferragosto potremmo poi avere un picco più significativo ma che dovrebbe precedere la prima vera rinfrescata stagionale. Tutto da confermare.

Nella foto, la conferma che nei prossimi giorni, almeno in Sicilia, le temperature saranno abbastanza stazionarie: caldo sì, ma senza gli estremi che abbiamo purtroppo già avuto quest’estate. Resta il problema della persistenza: se nel passato si alternavano fasi calde della durata massima di 7-9 giorni, oggi abbiamo persistenze di lunghissime settimane. È questo l’effetto più evidente del cambiamento, almeno per quanto riguarda la stagione estiva mediterranea.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

