La 62^ Svolte di Popoli ritrova il territorio ed i partner

Appuntamento nella città delle Terme che ha presentato il week end con cui attraverso la gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud colloca l’intero Abruzzo al centro della scena. L’ASD Svolte di Popoli, l’Amministrazione Comunale, Le Terme, Guizza e la Strada dei Parchi spiegano lo straordinario contesto.

Popoli (PE), 9 agosto 2024. La 62^ edizione della Svolte di Popoli dopo i 133 iscritti, tra cui diversi nomi protagonisti della massima serie ACI Sport, ha incontrato il territorio, la stampa e gli appassionati insieme ai prestigiosi partner che con gli organizzatori dell’ASD Svolte di Popoli, condividono appieno gli intenti di una proficua promozione delle ricchezze che insistono su una parte di Abruzzo dalla straordinaria bellezza e dai tanti motivi d’interesse attraverso lo spettacolo della competizione che tradizionalmente è irresistibile richiamo di pubblico.

Con il Presidente dello Staff Organizzatore Carlo Trafficante e gli entusiasti ed infaticabili componenti e volontari, anche il Direttore di Gara Internazionale Fabrizio Fondacci, ad illustrare i particolari tecnici dell’evento e degli elevati standard di sicurezza di cui dispone, mentre delle efficaci capacità promozionali hanno parlato il Primo Cittadino di Popoli Moriondo Santoro ed altri rappresentanti della cittadina delle acque, i rappresentanti delle Terme, quelli degli stabilimenti Guizza e Rocco Radica, Direttore Corporate & Finance di Strada dei Parchi. I partner pubblici e privati della competizione, tutti uniti in una concreta condivisione di intenti per la promozione di un territorio scrigno di bellezze naturali, storiche, architettoniche ed artistiche in un contesto di radicate tradizioni improntate all’accoglienza ed all’ospitalità. Il dispiegamento di mezzi e figure professionali nei giorni della gara amplifica la sicurezza per tutto il territorio, pioichè quanto impiegato per la gara ed in gara è a disposizione di tutti, ad inniziare dalla migliorata viabilità a tutti i mezzi di soccorso presenti.

Il Primo Cittadino di Popoli Terme Moriondo Santoro nel suo intervento ha sottolineato:-“La Svolte di Popoli è un evento importante per l’intero territorio. Attraverso la competizione le meraviglie di Popoli Terme e dell’intero Abruzzo sono al centro della scena. Esprimiamo gratitudine all’ASD Svolte di Popoli per la passione e per la competente professionalità profuse per un appuntamento che tutti sentiamo particolarmente”-.

Molto appassionate le parole dell’avv. Gampiero Sartorelli, Presidente dell’Automobile Club Pescara:-“La Svolte di Popoli è il fiore all’occhiello del nostro AC sul territorio. Una competizione storica che è icona d’Abruzzo. Siamo e rimarremo al fianco dell’ASD Svolte di Popoli nel meticoloso ed impegnativo lavoro organizzativo”-.

Preciso l’intervento di Carlo Trafficante, Presidente dell’ASD Svolte di Popoli:-“Popoli Terme vanta un evento di elevato valore tecnico e sportivo, su un tracciato spettacolare, impegnativo, selettivo e perfettamente allestito. Questo possiamo sottolinearlo esprimendo profonda gratitudine con quanti condividono con noi i medesimi intenti, sportivi e promozionali per il territorio. La città sente proprio l’evento e se ne identifica. Insieme miriamo ad obiettivi più ambiziosi per offrire ulteriore gratificazione all’intero gruppo che con passione ed impegno lavora insieme”-.

Rocco Radica, nel suo intervento ha posto l’accento su quanto dichiarato a proposito della partnership con la Svolte di Popoli da Costantino Ivoi, AD di Strada dei Parchi: -“Strada dei Parchi è onorata di sostenere una delle manifestazioni sportive storiche d’Abruzzo, con oltre 60 anni di successi. Come concessionari di un’autostrada di montagna che ha posto sicurezza e sostenibilità al centro del suo impegno quotidiano, siamo entusiasti di promuovere questa iniziativa che continua a portare i piloti da ogni parte del Paese nel cuore della Regione Verde d’Europa”-.

Espressioni di apprezzamento verso l’accoglienza abruzzese, la bellezza di Popoli Terme e soprattutto verso la spettacolarità del tracciato, che garantisce sfide intense in piena sicurezza, sono state quelle dei piloti presenti, tra cui Luigi Fazzino, Stefano Di Fulvio, Achille Lombardi e Matteo Bacci, tra i nomi più in vista.

Sono 133 i concorrenti iscritti che affronteranno le operazioni di verifica tecnica e sportiva che si svolgeranno oggi, venerdì 9 agosto, presso la sala Polivalente Gran Guizza le sportive, in Piazza Paolini le tecniche, dalle 9.30 alle 18.00. Sabato 10, le ricognizioni per gli ammessi al via, alle ore 9.00, lungo la SP 17 dell’Appennino, con partenza da Canapine Terme e arrivo al bivio San Benedetto in Perillis dopo 7,530 km di tracciato. Alla stessa ora di domenica 11 agosto, il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci e l’aggiunto Roberto Bufalino, daranno il via a gara 1, a cui seguirà gara 2. Novità e conferme fra i protagonisti della vigilia. Tra le novità la partecipazione del rallista pescarese Lucio Petrocco che per l’esaltante cronoscalata casalinga ha scelto la Ferrari 488 EVO della Gaetani Racing. Desiderato e finalmente concretizzato esordio in gara per Concezio Galli, già Sindaco di Popoli e sempre entusiasta sostenitore dell’evento, finalmente sarà al volante della Citroen C2 VTS in Racing Start -“Ho tanto immaginato il momento di vedere il semaforo verde in gara ed in particolare nella mia Popoli e adesso questo momento si avvicina, in una competizione che per noi popolesi ha un significato unico”- ha spiegato un emozionato Galli. immancabile nella sua gara di casa Stefano Di Fulvio, vincitore della scorsa edizione che quest’anno sarà su Nova Proto Np 01, con la quale ha recentemente debuttato in stagione e biposto con cui è sempre più disinvolto e pronto ad ambire alla vetta. Arriva su auto inedita per lui a Popoli anche il secondo della edizione 2023, il siracusano Luigi Fazzino, passato dalla versione Turbo di classe 2000 alla regina Osella Pa 30 con cui ha già collezionato 4 successi assoluti su cui svetta quello esaltante in Supersalita alla Trento Bondone. Achille Lombardi vuole le conferme dalla Osella PA 21 4C turbo con cui ha ritrovato sorriso e prestazione a Rieti, in tema di test il sardo Sergio Farris continuerà il lavoro di sviluppo della Wolf Mystral. L’esperto catanzarese Francesco Ferragina su Elia Avrio ST09 Suzuki di classe 1400 continua la caccia ai punti CIVM sud, come il bresciano Alessandro Bondanza farà per il nord su auto gemella. Immancabile alla gara di casa Vincenzo Ottaviani che sarà nuovamente su Wolf GB 08 Thunder Aprilia e su Oselal Jrb BMW ci riprova con le sportscar il lucano Rocco Errichetti. Ci sarà il leader del gruppo CN di Supersalita Alberto Scarafone per guadagnare punti in CIVM, come il veneto Alessandro Gromeneda su Wolf GB 08 Honda. Decisamente interessante il gruppo GT con la presenza della ammirata Aston Martin Vantage del partenopeo Piero Nappi, l’altro campano Giuseppe D’Angelo su Ferrari 488 Evo come Vincenzo Cimino sulla versione 458 della super car del Cavallino. Gara test per tarantino Vito Tagliente che torna al volante per provare la Volkswagen Golf GTI in forza alla VT Racing. Per il gruppo E1 l’esperienza del calabrese Ennio Donato su Ford Escort Cosworth sarà il riferimento; il giovane fiorentino della Valdelsa Classic Matteo Bacci su Alfa Romeo Giulietta cerca conferme dalle ulteriori sviluppi della estrema vettura curata dalla factory di famiglia. Dalla Puglia Vito Micoli punta alla classe 1600 turbo come Domenico Rotella, entrambi sulle Renault 5 GT, in 1600 aspirata Il reatino Bruno Grifoni e Silvano Stipani sule Peugeot 106, come Antonio Di Giambattista su Citroen C1, sono protagonisti annunciati. IN Racing Start Cup c’è il giovane pistard figlio d’arte Giovanni “Vanni” Tagliente su MINI come Giovanni Cuccheddu, mentre Valerio Lappani, Michele Mocetti ed il giovane Francesco malizia saranno sulle Renault Clio. In gara l’esperto umbro Gianluca Tassi, innamorato ormai della cronoscalate dove è tra i primi attori sulla Seat Ibiza con comandi adattati. In Racing Start Plus Gara di prova per il poliedrico cosentino Gabry Driver che ora passa alla MINI, spicca l’apassionata e sempre energica umbra Deborah Broccolini su MINI, come l’irriducibile pugliese Domenico Tinella ed Angelo Monti. Affollata la categoria della aspirate con il toscano Biccheri su Alfa 147, poi altro pugliese Antonio Cardone su Peuhgeot 106 ed il calabrese Arduino Eusebio su Citroen Saxo di classe 1600, mentre il lucano Gerardo Rosa ed il catanzarese Gianluca Rodino sulle 106 di classe 1.4, tutti primi attori della Supersalita. Il reatino Antonio Scappa dopo il successo di gruppo RS RSTB in casa sulla Seat Leon Station Wagon cercherà una nuova conferma per l’auto curata da DP Racing, come l’esperto pugliese Angelo Loconte su MINI sarà tra i protagonisti del gruppo RSTB, dove ci sono due abruzzesi come il giovanissimo Simone D’Alessandro e l’ex rallista Francesco Di Tommaso su MINI e l’aquilano Serafino Ghizzoni su Peugeot 308, anche lui ottimo protagonista a Rieti. Nella classe 1600 aspirate gioca in casa Claudio Pio che su Citroen Saxo ha sfiorato la vittoria di categoria per 31 centesimi di secondo a Rieti, poi il giovane umbro Kristian Fiorucci su Peugeot 106, torna al volante il salernitano di lungo corso Giovanni Rea su Citroen Saxo. Giuseppe Lorè cerca punti di Campionato su Citroen Saxo in A-S, come Mirko Galli su MG Rover ZR160 in N-S dove spicca la presenza dell’appassionato trapanese Francesco Stabile il Sindaco di Valderice su Honda Civic Type-R. Tra le cilindrate 1600 storica presenza del sempre incisivo Roberto Spacco su Peug eot 106, come Leonardo Angelucci. Stefano Marulli è in testa al gruppo RS-S con a Peugeot 106, il pilota della ENRO Competition avrà diversi avversari da contenere, tra cuiWalter Di Luigi su auto gemella come Leonardo Cardone e Francesco Stipani. Al gran completo la pattuglia del Tricolore “Le Bicilindriche” con 22 concorrenti iscritti, ad iniziare dal leader calabrese Angelo Mercuri su Fiat 500, poi i campani Francesco Ferrara, Carlo Rumolo e Luigi D’Arpea, i calabresi Mirko Paletta e Danilo Procopio, oltre a tanti altri piloti capaci di ambire alla vetta.

Anche tra le auto storiche presenze da evidenziare come quella dei teatini Daniele e Giuseppe Di Fazio, il primo su Fiat X1/9 di 3° Raggruppamento, mentre Giuseppe sarà sulla NSU Prinz di 2° Raggruppamento, curate dalla facotry di casa, sulla bella Lancia Beta Montecarlo di 3° Raggruppamento ci sarà Fabio Porfiri ed Alvaro Bertinelli su Autobianche A112 Abarth, dalla Sicilia Bernardo Benenati su Volkswagen Golf GTI, ancora di 3° Raggruppamento o auto costruite entro il 1982.

