Le nebbie persistenti annunciano il primo peggioramento del tempo e le precipitazioni previste, come anticipato, dalla sera di oggi 16 gennaio. Le piogge, moderate, continueranno durante la notte e fino alla mattina di sabato.

Terminata questa prima fase, si avrà una pausa che ho definito illusoria, in quanto sarà il preludio del nuovo intenso peggioramento da domenica pomeriggio/sera. La depressione mediterranea porterà maltempo intenso. Prima arriveranno i venti, da levante e scirocco, davvero forti (con raffiche sugli 80-85 km/h da noi nella giornata di lunedì), insieme a piogge intermittenti. Poi si sposterà sulla Sicilia il nucleo più intenso con piogge e temporali che potranno essere violenti, con accumuli sopra i 50-60 millimetri secondo alcune stime.

In molti siti di pseudo informazione meteo giocano a spargere paura. Certo, la situazione sarà critica, sicuramente da monitorare continuamente ma gli enti proposti dirameranno le adeguate allerte. Seguiamone le indicazioni.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

