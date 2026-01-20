Eccoci all’articolo di approfondimento sulle ultime, ma dure, ore di questa lunga e intensissima fase di maltempo.

Come anticipato, le raffiche di vento che hanno raggiunto valori notevoli per la nostra area (87 km/h con qualche picco superiore) stanno diventando un po’ meno frequenti. Lentamente diminuiranno ma non posso escludere qualche colpo di coda.

Le piogge, invece, sicuramente aumenteranno con temporali in avvicinamento dal canale di Sicilia. Fino ad ora abbiamo avuto circa 2-4 millimetri di accumulo ogni ora, mediamente, mentre tra poco e fino alla prima notte avremo valori sicuramente superiori. Potremmo arrivare a accumuli di 120-140 millimetri in 48 ore. Ma sono solo stime.

E domani? Sicuramente sarà ancora una giornata caratterizzata ancora da precipitazioni, ma non più così continue ed estreme, e non avremo più il vento forte: una quasi normale giornata invernale, quasi. Perché il fatto sarà tutto quello che ha fatto in questi ultimi due giorni e le relative conseguenze su ecosistemi e infrastrutture. Seguire sempre le indicazioni degli enti preposti: ancora domani non saremo fuori dell’emergenza, proprio perché si stanno sommando tanti problemi.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

