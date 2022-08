Breve approfondimento sulle condizioni meteo. Oggi, domenica 7 agosto, è l’inizio di una lunga fase instabile che, ogni pomeriggio, per tutta la settimana porterà piogge e temporali anche intensi nelle varie zone interne e appenniniche della Sicilia. Naturalmente i fenomeni maggiori interesseranno aree diverse, di giorno in giorno. In alcuni casi, i fenomeni potrebbero sconfinare anche sulle coste. Probabilmente questo tipo di tempo ci accompagnerà sino alla vigilia di ferragosto. Le temperature saranno in media ma in occasione dei temporali, scenderanno su valori inferiori. Non esclusa qualche nebbia serale.

È una situazione in continua evoluzione e quindi ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

