Mentre continua il flusso meridionale responsabile del clima molto umido di questi giorni (nebbie e pulviscolo restano ancora decisamente protagonisti), è doveroso un aggiornamento della previsione per le prossime ore, alla luce dell’insidioso passaggio di un profondo vortice mediterraneo sulla Sicilia. A questo proposito, ricordiamo di seguire sempre le indicazioni degli enti preposti, gli unici che possono dare indicazioni autorevoli.

Ebbene, sulla base delle ultime ipotesi dei modelli fisico-matematici, le aree più colpite dovrebbero essere quelle occidentali, con ipotesi di violente precipitazioni. Nella nostra zona centrale, invece, i fenomeni si prospettano, ad ora, meno violenti, seppure saremo comunque esposti alle piogge, dalla prossima notte sino alla giornata di martedì. Ne riparleremo.

In foto, le piogge previste per domani (in blu, verde e arancio).

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

