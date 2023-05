Kickboxing Trofeo Italia Federkombat

Matteo Fichera medaglia d’ORO

Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), 12 maggio 2023. Circa 1500 atleti da tutta Italia si sono contesi il titolo di Campione Italiano Assoluto e il Trofeo Italia di kickboxing in tutte le discipline sia da tatami che da ring. La formula prevede che dalle selezioni regionali e interregionali escano gli atleti che si affrontano nella gara chiamata “Criterium”. La gara si è svolta a metà marzo, e da questa per ogni disciplina e per ogni categoria, sono stati selezionati i primi quattro atleti che si sono affrontati in un girone all’italiana per definire il Campione Italiano Assoluto. Tutti gli atleti hanno gareggiato per il Trofeo Italia.

La ASD Budo Center Enna, guidata dal maestro Andrea Nardelli, presentava in questa manifestazione un solo atleta: Matteo Fichera nella Kick Light categoria juniores -63Kg. Matteo è allenato e seguito all’angolo da suo padre Salvatore ex atleta e ora istruttore. Matteo che nel Criterium era arrivato a un solo passo da essere ammesso agli Assoluti si conferma tra i migliori atleti della sua categoria vincendo il Trofeo Italia. Una riconferma che porta Matteo a essere il migliore atleta dopo i primi quattro che si sono contesi il titolo italiano. Ottimo risultato per Matteo che dal prossimo anno passerà nella categoria seniores e punterà ai massimi risultati.

Il maestro Andrea Nardelli è molto soddisfatto dei risultati di quest’anno e sicuro che potranno migliorare nella prossima stagione riuscendo a portare in gara e a qualificare ancora più atleti della nostra città.

Per chiudere la stagione ci sarà a fine giugno lo “Stage Regionale”. L’evento che ormai si ripete da diversi anni porterà in un villaggio turistico per tre giorni atleti di tutta la Sicilia che si alleneranno guidati dalla commissione tecnica regionale e da alcuni tecnici nazionali e ospiti stranieri di altissimo livello. In questa occasione ci saranno anche gli esami per i passaggi di gran superiore e per coloro che sosterranno gli esami per i gradi di allenatore, istruttore o maestro. Un’altra occasione per divertirsi e crescere tutti insieme.

