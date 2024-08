Come anticipato, l’instabilità pomeridiana di oggi, giovedì 8 agosto, sembra volersi concentrare nella Sicilia orientale (Etna e Iblei) ma pure i nostri monti Erei sembrano poter essere coinvolti, seppure nella loro sezione sudest, appunto. Il territorio di Enna è al confine e vedremo che succederà. Ormai lo sapete: l’indeterminatezza di questo tipo di tempo è alta.

Per il resto, nulla di nuovo. Mattina con poche nubi, temperature intorno alla media ma l’umidità relativa potrà essere causa di disagio fisico.

Vorrei dire due parole sulla tendenza per i prossimi giorni. L’instabilità pomeridiana da domani probabilmente verrà meno per qualche giorno e i valori termici proseguiranno un lento cammino verso l’alto ma senza distaccarsi troppo dalla media: un più significativo aumento si registrerà la prossima settimana o comunque da domenica 11 agosto quando si avranno i soliti 3 gradi circa sopra la norma. Quindi sì, soffriremo di nuovo il caldo ma senza i valori apocalittici di cui si sente parlare in giro. Quest’anno abbiamo avuto sia a giugno che a luglio che ai primi di agosto valori ben più alti di quelli che ci aspettano. Magra consolazione, certo, perché il problema è che veniamo da settimane e settimane senza una vera e propria rinfrescata e questo condiziona molto la nostra capacità di reagire a tali temperature. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

