Previsioni Meteo Enna: ancora alternanza tra variabilità e pioggie

Dopo le deboli piogge mattutine di venerdì 6 febbraio (accumulo 2 millimetri), oggi sabato 7 il

copione si ripeterà con un nuovo passaggio piovoso più intenso dalle ore centrali e in

esaurimento in serata: contemporaneamente, i valori termici scenderanno via via su numeri

prossimi alla norma.

Per domenica si vedrà ma forse sarà al più variabile e pioverà solo alla sera o nella

successiva notte di lunedì. Ne riparleremo.

C’è un costante flusso umido atlantico da venti giorni. E continua. La diga Ancipa ha

raggiunto i 26 milioni di metri cubi, ormai è prossima al limite di invaso.

La Sicilia è terra di vite estreme, e forse proprio a causa del clima.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

