Previsioni Meteo Enna: ancora alternanza tra variabilità e pioggie
Dopo le deboli piogge mattutine di venerdì 6 febbraio (accumulo 2 millimetri), oggi sabato 7 il
copione si ripeterà con un nuovo passaggio piovoso più intenso dalle ore centrali e in
esaurimento in serata: contemporaneamente, i valori termici scenderanno via via su numeri
prossimi alla norma.
Per domenica si vedrà ma forse sarà al più variabile e pioverà solo alla sera o nella
successiva notte di lunedì. Ne riparleremo.
C’è un costante flusso umido atlantico da venti giorni. E continua. La diga Ancipa ha
raggiunto i 26 milioni di metri cubi, ormai è prossima al limite di invaso.
La Sicilia è terra di vite estreme, e forse proprio a causa del clima.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci