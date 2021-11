La giornata di domenica 14 novembre è trascorsa all’insegna del clima autunnale classico: soleggiato e chiaro al mattino mentre nel pomeriggio è transitata della nuvolosità alta ma anche abbastanza compatta che ha coperto il cielo sino a sera. Le temperature sono state in linea con la media: 14 gradi come valore massimo a Enna alta e 8 gradi di valore minimo. Da sottolineare alcuni valori notturni del tutto invernali nelle vallate dei monti Erei, dovuti al fenomeno dell’inversione termica (tipico delle notti serene e senza vento): nelle conche del territorio tra Enna e Piazza Armerina sono state registrate addirittura temperature di zero gradi.

Per la giornata di lunedì 15 novembre ci aspettiamo un nuovo cambiamento. Il mediterraneo in questa stagione sta dando vita a molte depressioni, come sappiamo, alcune molto intense: danni ed eventi tragici non sono mancati in questo fine settimana pure in Sardegna. Una di queste depressioni, anche se la traiettoria è ancora incerta, potrà determinare delle precipitazioni in Sicilia e nella nostra area, in particolare dalla seconda parte del giorno. L’attendibilità della previsione resta comunque media.

Per il resto, la temperatura resterà su valori nella norma mentre l’aumento dell’umidità e le correnti orientali riporteranno nebbie più diffuse.

In foto, le precipitazioni previste per lunedì 15 novembre.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

