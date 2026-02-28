Un pomeriggio all’insegna della cultura e carico di emozioni quello trascorso ieri nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni. Insieme all’Amministrazione comunale di Troina guidata dal sindaco Alfio Giachino, a tanti amici, colleghi parlamentari e illustri accademici abbiamo ripercorso le tappe più significative della storia normanna della Sicilia.

L’occasione è stata la presentazione del volume “Chiesa, società, territorio a Troina dai Normanni all’età moderna”. Una storia di tolleranza e inclusione e di profonde trasformazioni sociali scritta nove secoli fa in un piccolo centro della Sicilia interna che divento’ per circa trent’anni la roccaforte della conquista e la sede politica e militare dei nuovi sovrani. Una storia il cui principale protagonista fu Ruggero I che, grazie al supporto di validissimi funzionari greci di Troina, come il notarius Eugenio e il protonotaro Giovanni, gettò le basi politiche, religiose e giuridiche del nascente Regno di Sicilia.

Ringrazio con animo grato Federico Martino, Cristina Rognoni, Diego Ciccarelli, Pietro Colletta e Francesco Paolo Tocco per averci onorato con la loro presenza e per gli splendidi interventi e la cara amica e giornalista Antonella Lombardi per aver moderato splendidamente la serata.

